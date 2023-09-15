Ukraynalılar, Kim Jong-un'u ölüm listesine ekledi - Son Dakika

Ukraynalılar, Kim Jong-un'u ölüm listesine ekledi

Son Güncelleme: 15.09.2023 15:14

Ukrayna hükümetiyle bağlantılı bir grup, Rusya'yı ziyaret edip Putin'e destek veren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u ölüm listesine ekledi.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hamlesi tüm dünyanın dikkatini çekti. ABD'nin "bedelini öder" tehdidine rağmen geçtiğimiz günlerde zırhlı trenle Rusya'ya giden Kim, Putin'le bir araya gelip Ukrayna'daki işgale açık açık destek verdi. Kim'in bu hamlesi Ukraynalıları kızdırdı. Ukrayna hükümetiyle bağlantılı bir grup, Kim'i öldürülecekler listesine ekledi.

ÖLÜM LİSTESİNDE

Ukrayna hükümetiyle bağlantılı Mirotvorets isimli grup, Kim'in Ukrayna'nın "ölüm listesine" eklendiğini aktardı. Rus RT sitesi, Ukrayna'nın Kuzey Kore liderini "ulusal düşman" ilan ettiğini belirtti. Mirotvorets, yayınladığı ilanda, Kim'le ilgili kişisel bilgilere de yer verdi.

DAHA ÖNCE LİSTEYE ALINAN İSİMLER ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Grubun daha önce ölüm listesine alındığını duyurduğu Ukraynalı yazar Oles Buzina ve siyasetçi Oleg Kalaşnikov düzenlenen saldırılarda öldürülmüştü.

KAZAKİSTAN LİDERİ DE LİSTEDE

Grubun ölüm listesinde NBC News muhabiri Keir Simmons, yetişkin filmleri yıldızı Eva Elfie ve Kazakistan lideri Kasım Cömert Tokayev de var.

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Son Dakika Dünya Ukraynalılar, Kim Jong-un'u ölüm listesine ekledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukraynalılar, Kim Jong-un'u ölüm listesine ekledi - Son Dakika
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