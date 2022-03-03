Ukraynalılar; genç Rus askere önce çay ve börek verdi, sonra da annesini görüntülü aradı: Üzülme Nataşa, oğlun yaşıyor ve iyi! - Son Dakika
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Ukraynalılar; genç Rus askere önce çay ve börek verdi, sonra da annesini görüntülü aradı: Üzülme Nataşa, oğlun yaşıyor ve iyi!

03.03.2022 08:49

Rusya Devlet Başkanı Putin'in geçen hafta perşembe günü Ukrayna'ya saldırı kararı vermesinden sonra Ukrayna'nın farklı bölgelerinde çatışmalar devam ederken, yakalanan ya da teslim olan Rus askerlerinin durumu ise bambaşka bir gerçeği gösteriyor…

Rusya Devlet Başkanı Putin'in geçen hafta perşembe günü Ukrayna'ya saldırı kararı vermesinden sonra Ukrayna'nın farklı bölgelerinde çatışmalar devam ederken, yakalanan ya da teslim olan Rus askerlerinin durumu ise bambaşka bir gerçeği gösteriyor.

Daha önce yakalanan Rus askerlerinin videolu görüntülerini paylaşan Ukraynalı yetkililer, onların "kandırıldık", "tatbikata gittiğimizi sanıyorduk", "savaş istemiyoruz, eve dönmek istiyoruz" sözlerini yayınlamıştı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULARAK ANNESİYLE KONUŞTU

Görüntülerde Ukraynalıların verdiği böreği yiyip çay içerken Ukraynalı bir kadının, "Annen ile konuşmak istiyorsan telefonumu vereyim" demesi sonrasında gözyaşlarına boğuluyor. Telefon ile görüntülü konuşan adam ağlarken, etraftaki Ukraynalılar ise kadına seslenerek, "Nataşa, tanrı seninle olsun. Seni sonra arayacağız, oğlun hayatta ve iyi" diyor.

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı da yeni bir hareket başlattı… Bakanlık, Rus annelerini ülkeye çağırarak savaşta yakalanan ya da teslim olan Rus askerlerini alarak ülkelerine dönmesi çağrısında bulundu.

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