Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Bakü\'de Pakistanlı Bakan ile Görüştü

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakü'de Pakistan Özelleştirme, Yatırım Kurulu ve İletişim Federal Bakanı Abdul Aleem Khan ile görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakü'de gerçekleştirilen COP29 İklim Değişikliği Konferansı kapsamında Pakistan Özelleştirme, Yatırım Kurulu ve İletişim Federal Bakanı Abdul Aleem Khan ile bir araya geldi. İki bakan, Türkiye-Pakistan arasındaki ticaret ve yatırım iş birliğini güçlendirmek adına karşılıklı istişarelerde bulundu.

Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yapacağımız ortak projeler sayesinde ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.