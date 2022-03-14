Ülkeler bu görüşmeye kilitlendi! Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin 4'üncüsü bugün - Son Dakika
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Ülkeler bu görüşmeye kilitlendi! Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin 4'üncüsü bugün

14.03.2022 00:03

Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin 4'üncü turunun bugün yapılmasının planlandığını aktaran Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, görüşmenin videokonferans yoluyla yapılabileceğini aktardı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin yardımcısı Mihail Podolyak, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinin pazartesi günü devam edeceğini doğruladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 24 Şubat'tan bu yana devam ederken, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler sürüyor.

4. TUR ÇEVRİM İÇİ OLACAK

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov Rus basınına verdiği demeç sırasında bir gazetecinin Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin şu anda devam ettiğine dair sorusuna, "Hayır. Müzakerelerin bugün yapılması planlanıyor" ifadelerini kullandı. Peskov ayrıca, 4'üncü turun videokonferans yoluyla yapılmasının planlandığını aktardı.

UKRAYNA DOĞRULADI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin yardımcısı Mihail Podolyak, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinin pazartesi günü devam edeceğini doğruladı. Podolyak "Çok sayıda konu sürekli dikkat gerektiriyor. Ön sonuçları özetlemek için 14 Mart Pazartesi günü bir müzakere oturumu yapılacak" ifadelerinin yer aldığı bir tweet attı. Podolyak Görüşmelerin video konferans formatında kesintisiz devam ettiğini ve çalışma gruplarının "sürekli çalıştığını" söyledi.

MARİUPOL'DEKİ DURUM MASADA

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'in danışmanlarından Oleksiy Arestovych Ukrayna basınına verdiği demeçte, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin şu anda devam ettiği ifade etmiş, Mariupol'daki durumun özellikle Ukrayna makamlarının odak noktası olduğunu aktarmıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Ülkeler bu görüşmeye kilitlendi! Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin 4'üncüsü bugün - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ülkeler bu görüşmeye kilitlendi! Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin 4'üncüsü bugün - Son Dakika
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