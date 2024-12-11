Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Sednaya Hapishanesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Sednaya Hapishanesi'ni Ziyaret Etti

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Sednaya Hapishanesi\'ni Ziyaret Etti

Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret eden ICRC heyeti, kayıp sevdiklerinin akıbetini öğrenmek isteyen ailelerin endişelerini dile getirdi ve hapishanede bulunan belgelerin hasar gördüğünü bildirdi.

11.12.2024 15:23  Güncelleme: 15:25
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ULUSLARARASI Kızılhaç Komitesi (ICRC), Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret etti.

ICRC heyeti, Esad rejimin çökmesinin ardından Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret etti. Heyet tarafından yapılan açıklamada, "Yüzlerce endişeli aile, kayıp sevdiklerinin akıbeti ve yeri hakkında bilgi almak için hapishanede. Ziyaretimiz sırasında, hapishanede tutulan tutuklularla ilgili birçok belgenin hasar gördüğünü ve farklı odalara dağıldığını gözlemledik. Bilgiler, hapishanede tutulanların akıbetini tespit etmek için hayati önem taşıyabilir ve kaybolma riski altındadır. Bulunan belgeler ekip tarafından şu anda hapishanenin güvenliğinden sorumlu olanların gözetimi altına alındı" denildi.

Suriye Kızılayı ekipleri ise, hapishane önünde bekleyen ailelere yardım hizmeti sunduklarını ifade etti. Açıklamada, "Sednaya Hapishanesi önündeki ailelere ve ihtiyaç sahiplerine tıbbi ve acil yardım hizmeti sağlıyoruz. Kayıp şahıslar için talepleri kaydediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Sednaya Hapishanesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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