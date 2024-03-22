Game of Drones, Çalınan Bebekler, Hayalet Gemiler gibi ödüllü haberlere imza atan BBC Africa Eye ekibi, bu kez iş umuduyla Umman'a götürülüp istismara maruz kalan Malavili kadınların hikayesini araştırdı.
Ev işi teklifleriyle kandırılan birçok kadın Umman'da mahsur kaldı.
Bazı kadınlar tecavüze uğradı ve kürtaja zorlandı.
Bu mini belgeselimizde WhatsApp sesli mesajları, videolar ve sosyal medya paylaşımları aracılığıyla, kadınların maruz kaldıkları istismarı ortaya koyarken; aynı zamanda iş bulma acentalarının kadınları tuzağa düşürmek için kullandıkları taktikleri de ortaya çıkardık.
Son Dakika › Dünya › Umman'da İş Umutlarıyla Kandırılan Kadınlar: İstismar ve Tuzağa Düşürme - Son Dakika
Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleşen üç ayrı olayda toplam 38 düzensiz göçmen yakalanırken, 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı. Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, iki ayrı lastik bot içerisinde toplam 33 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Ayrıca Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan bir lastik bot içerisinde de 5 düzensiz göçmen bulundu. Olaylarla bağlantılı olarak Akyarlar İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile yapılan takip sonucunda 3 göçmen kaçakçısı daha yakalandı. Yakalanan 35 düzensiz göçmen Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, gözaltına alınan 4 kaçakçı hakkında adli işlemler başlatıldı.
A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer aldığı F Grubu'ndaki son rakibi belli oldu. Yunanistan, Kazakistan'ı 5-0 mağlup ederek finale yükseldi ve Lüksemburg'u eleyen Gürcistan ile eşleşti. 26 Mart'ta oynanacak final karşılaşmasını kazanan takım, EURO 2024'te Türkiye, Portekiz ve Çekya'nın bulunduğu F Grubu'nda yer alacak.
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