Umman'da İş Umutlarıyla Kandırılan Kadınlar: İstismar ve Tuzağa Düşürme - Son Dakika
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Umman'da İş Umutlarıyla Kandırılan Kadınlar: İstismar ve Tuzağa Düşürme

BBC Africa Eye ekibi, ödüllü haberlerin ardından bu kez Umman'da iş umuduyla kandırılan ve istismara maruz kalan Malavili kadınların hikayesini araştırdı. Ev işi teklifleriyle tuzağa düşürülen kadınlar, tecavüze uğradı ve kürtaja zorlandı. Mini belgeselde, WhatsApp sesli mesajları, videolar ve sosyal medya paylaşımlarıyla kadınların maruz kaldığı istismar ortaya konulurken, iş bulma acentalarının kullandığı taktikler de açığa çıkarıldı.

22.03.2024 11:01
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Game of Drones, Çalınan Bebekler, Hayalet Gemiler gibi ödüllü haberlere imza atan BBC Africa Eye ekibi, bu kez iş umuduyla Umman'a götürülüp istismara maruz kalan Malavili kadınların hikayesini araştırdı.

Ev işi teklifleriyle kandırılan birçok kadın Umman'da mahsur kaldı.

Bazı kadınlar tecavüze uğradı ve kürtaja zorlandı.

Bu mini belgeselimizde WhatsApp sesli mesajları, videolar ve sosyal medya paylaşımları aracılığıyla, kadınların maruz kaldıkları istismarı ortaya koyarken; aynı zamanda iş bulma acentalarının kadınları tuzağa düşürmek için kullandıkları taktikleri de ortaya çıkardık.

Kaynak: BBC

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