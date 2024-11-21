UNICEF, Nijerya\'da 4,9 Milyon Çocuğun Acil İnsani Yardıma İhtiyacı Olduğunu Açıkladı

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UNICEF, Nijerya'da 4,9 milyon çocuğun acil insani yardıma muhtaç olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya'da yaklaşık 4,9 milyon çocuğun acil insani yardıma muhtaç olduğunu bildirdi. UNICEF'in son raporuna göre, Nijerya'nın toplam nüfusunun yaklaşık yarısı olan 110 milyon çocuğun yarısı yoksulluk içinde yaşıyor.

UNICEF Nijerya Temsilcisi Cristian Munduate, "Nijerya'nın refahı çocuklarla başlamalı. Kaynaklarımızın en savunmasız çocuklara ulaşmasını sağlamak için birlikte çalışmalıyız" dedi.