Ünlü doktor açıkladı: Göbek yağından kurtulmak için şekeri kesin!

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İngiliz Doktor Michael Mosley, milyonlarca kişinin ortak sorunu olan göbek yağından hızlı bir şekilde kurtulmanın sırrını açıkladı. Diyet yapanlar veya dikkat edenleri kast ederek, göbek yağını hızlı bir şekilde eritmek isteyenlerin sadece bir gıdayı hayatlarından çıkararak başarılı olacaklarını dile getirdi.

KARIN BÖLGESİ YAĞ DEPOLAMAK İÇİN EN TEHLİKELİ YER

Kilo vermek isteyip de bir türlü veremeyenler için de bazı tüyolar veren doktor, diyet yaparken en önemli hedefin yağdan kilo kaybı olması gerektiğinin altını çizdi. En zayıf insanın bile göbek yağından mustarip olabileceğini söyleyen doktor, özellikle karın bölgesinin yağ depolamak için en tehlikeli yer olduğunu dile getirdi.

"VAKİT KAYBETMEDEN ŞEKERİ KESMEK ÇOK ÖNEMLİ"

Dr. Michael Mosley, şekeri hayatınızdan çıkararak göbek yağına veda edebileceğinizi belirtti. Dr. Mosley, "Göbek yağı üzerinde ciddi bir etki yaratmak için vakit kaybetmeden şekeri kesmek çok önemli" diyerek devam etti.

ALIŞVERİŞ YAPARKEN ALINAN ÜRÜNLERİN İÇERİĞİNE BAKILMALI

"Şaşırtıcı sayıda 'diyet' aperatifleri ve içecekleri yüksek oranda şeker içeriyor ve yağları düşük olduğu için diyet gıdaları olarak pazarlanıyor." diyen doktor, alışveriş yaparken alınan ürünlerin içeriğine mutlaka bakılması gerektiğinin altını çizdi.

MANGO, ANANAS VE MEYVE SULARINA DİKKAT

Doktor Mosley, kilo problemi olmayanların bu diyet olmayan diyet ürünlerinden mutlaka kaçınması gerektiğini belirtti. Ayrıca %5'ten fazla şeker içeren yiyecek veya içecek alımını "haftada iki defadan fazla" ile sınırlamasını tavsiye etti. Şeker oranı yüksek yiyecekler arasında mango, ananas ve şekerli smoothieler ve meyve suları bulunuyor.

ZERDEÇALI HAYATIMIZDAN EKSİK ETMEMEMİZ GEREKİYOR

Doktor ayrıca diyet yapanların beyaz ekmek ve makarna gibi işlenmiş karbonhidratları "kahverengi pirinç veya kinoa gibi yavaş enerji kaynakları" ile değiştirmesi gerektiğini söyledi. Protein ve lif bakımından yüksek, ancak şeker oranı düşük gıdaları içeren kendi kişisel yemek planını paylaşan Mosley, zerdeçalı hayatımızdan eksik etmememiz gerektiğini söyledi.