"Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti" iddiası - Son Dakika
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"Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti" iddiası

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1980'li yıllarda İngiltere'nin en zenginleri arasında yer alan 83 yaşındaki Kıbrıslı ünlü iş insanı Asil Nadir'in hayatını kaybettiği iddia edildi. Tedavi gördüğü hastanenin başhekimi yaptığı açıklamada, Nadir'in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

06.02.2025 14:35  Güncelleme: 16:43
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Bir süredir Kıbrıs'taki bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören 83 yaşındaki iş insanı Asil Nadir'in hayatını kaybettiği iddiası yalanlandı.

Nadir'in tedavi gördüğü Kolon Hastanesi'nin başhekimi Op. Dr. Celal Bölükbaşı, Nadir'in tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirtti.

ASİL NADİR KİMDİR?

Asil Nadir 1941'de Lefke'de dünyaya geldi. Ailesi, 1961 yılında Londra'ya taşındığında Asil Nadir İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisiydi. Okulu bırakıp iş hayatına atıldı. Londra merkezli Wear Well konfeksiyon şirketini satın aldı.

Sunday Times gazetesi onu dünyanın en zengin insanları arasında 11. sıraya yerleştirdi. 1988'de Günaydın gazetesini satın alınca Türkiye'de ismi duyuldu. Ardından Güneş ve Tan gazeteleri ile Nokta dergisini satın aldı. Türkiye'de de çok sayıda yatırımı olan Nadir, şirketlerinin batmasının ardından 1993'te KKTC'ye kaçtı. 2010 yılında İngiltere´ye döndü. 2013'te kalan 5 yıllık cezası için Türkiye'ye gönderildi.

Asil Nadir'in ilk eşi 15 Eylül 1962 tarihinde evlendiği[ Ayşegül Tecimer (d. 09.08.1945) 'dir. 1961 yılında İstanbul'da tanışan çift, 1989 yılında boşandı. Asil Nadir 2 Aralık 2005 tarihinde Neriman Nur ile nikah masasına oturdu.

"Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti" iddiası

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Son Dakika Dünya 'Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti' iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bruce Wayne:
    Nadir bulunan bir asildi 3 9 Yanıtla
  • ibrahim tanriverdi:
    ADI GİBİ ASİL BİR ADAMDI.20 YILIM GEÇTİ.MEKANIN CENNET OLSUN BÜYÜK VE SAYGIDEĞER PATRON. 2 2 Yanıtla
  • Ahmet Deha Otmar:
    Allah rahmet eylesin. Bir devire adını yazdırdı. 0 0 Yanıtla
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