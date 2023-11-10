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Ünlü televizyoncudan katil İsrail'e dikkat çeken protesto - Son Dakika

Ünlü televizyoncudan katil İsrail'e dikkat çeken protesto

10.11.2023 10:35

Televizyon sunucusu ve yazar Bekir Develi, katil İsrail'in Filistin'i işgalini protesto etmek için dikkat çeken bir eyleme imza attı. Starbucks şubesine kablosuz hoparlör yerleştirerek müşteriler üzerinde farkındalık yaratmaya çalışan Develi, müşterilere ödedikleri paranın Gazzeli bebeklere bomba, kan ve ölüm olarak gittiğini hatırlattı.

Televizyon sunucusu ve yazar Bekir Develi, katil İsrail'in Filistin'i işgalini protesto etmek için Starbucks'ı protesto etti. Develi, bir Starbucks şubesine kablosuz hoparlör yerleştirerek yaptığı eylemi "Kimseyi incitmeden kırıp dökmeden. Sadece hatırlatmak istedik." açıklaması ile paylaştı.

İstanbul'da bir Starbucks şubesine girerek kablosuz hoparlörü kafe içine yerleştiren Develi, kafede oturan müşteriler üzerinde farkındalık yaratmaya çalıştı. Develi'nin hoparlör yayınında "Değerli misafirler, hepinize merhabalar. Sizler için küçük bir hatırlatma mesajımız var. Şu anda bu kuruma ödediğiniz paralar, Gazzeli bebeklere bomba, kan ve ölüm olarak gitmektedir. Duyarlığınız için teşekkürler." ifadeleri yer aldı.

Ünlü televizyoncudan katil İsrail'e dikkat çeken protesto

Katil İsrail'in Gazze'de giriştiği soykırımı protesto eden Develi, hoparlör yayınını daha sonra İngilizce olarak da anons etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Develi'ye çok sayıda tebrik mesajı da iletildi.

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Son Dakika Dünya Ünlü televizyoncudan katil İsrail'e dikkat çeken protesto - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü televizyoncudan katil İsrail'e dikkat çeken protesto - Son Dakika
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