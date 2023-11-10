Ünlü televizyoncudan katil İsrail'e dikkat çeken protesto

Televizyon sunucusu ve yazar Bekir Develi, katil İsrail'in Filistin'i işgalini protesto etmek için Starbucks'ı protesto etti. Develi, bir Starbucks şubesine kablosuz hoparlör yerleştirerek yaptığı eylemi "Kimseyi incitmeden kırıp dökmeden. Sadece hatırlatmak istedik." açıklaması ile paylaştı.

İstanbul'da bir Starbucks şubesine girerek kablosuz hoparlörü kafe içine yerleştiren Develi, kafede oturan müşteriler üzerinde farkındalık yaratmaya çalıştı. Develi'nin hoparlör yayınında "Değerli misafirler, hepinize merhabalar. Sizler için küçük bir hatırlatma mesajımız var. Şu anda bu kuruma ödediğiniz paralar, Gazzeli bebeklere bomba, kan ve ölüm olarak gitmektedir. Duyarlığınız için teşekkürler." ifadeleri yer aldı.

Katil İsrail'in Gazze'de giriştiği soykırımı protesto eden Develi, hoparlör yayınını daha sonra İngilizce olarak da anons etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Develi'ye çok sayıda tebrik mesajı da iletildi.