Uraloğlu, Almanya'da Görüşme Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uraloğlu, Almanya'da Görüşme Gerçekleştirdi

Uraloğlu, Almanya\'da Görüşme Gerçekleştirdi
07.05.2026 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Leipzig'de Almanya'nın Ulaştırma Bakanı ile ulaştırma konularını ele aldı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'nın Leipzig şehrinde Federal Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder ile görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Leipzig şehrinde Federal Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder ile görüştü. Bakan Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya Federal Ulaştırma Bakanı değerli mevkidaşım Sayın Patrick Schnieder ile bir araya geldik. Görüşmemizde; ulaştırma altyapılarının güçlendirilmesi, lojistik bağlantıların geliştirilmesi ve sürdürülebilir ulaşım vizyonu çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunduk. Türkiye ve Almanya arasında ulaştırma alanındaki stratejik diyaloğu daha da derinleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Uraloğlu, Almanya'da Görüşme Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
Aynı masada hem sezaryen hem de beyin ameliyatı yapılan kadın sağlığına kavuştu Aynı masada hem sezaryen hem de beyin ameliyatı yapılan kadın sağlığına kavuştu
Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
Brüksel Havayolları’nın 4-6 haftalık jet yakıtı kaldı Brüksel Havayolları'nın 4-6 haftalık jet yakıtı kaldı
YSK Başkanlığına seçilen Serdar Mutta kimdir YSK Başkanlığına seçilen Serdar Mutta kimdir?

14:35
ODTÜ’den yeni görüntü Genç kız bozkurt işareti yaptı, ortalık karıştı: Kırarım o elini
ODTÜ'den yeni görüntü! Genç kız bozkurt işareti yaptı, ortalık karıştı: Kırarım o elini
14:27
Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı
Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı
14:10
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor Danıştay 5. Dairesi’nin kararını hukukçular yorumladı
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay 5. Dairesi'nin kararını hukukçular yorumladı
13:58
Akaryakıta birer gün arayla iki indirim birden
Akaryakıta birer gün arayla iki indirim birden
13:54
Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu
Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu
13:14
Özgür Özel’den SAHA 2026’ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 14:49:41. #7.12#
SON DAKİKA: Uraloğlu, Almanya'da Görüşme Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.