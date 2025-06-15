Ürdün Hava Sahasını Yeniden Açtı

ÜRDÜN, geçici olarak kapattığı hava sahasını yeniden sivil hava trafiğine açtığını duyurdu.

Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu Başkanı Heysem Misto, hava sahasının önceki akşam geçici olarak kapatılmasının, bölgede yaşanan gelişmelere karşı alınan taktiksel bir önlem olduğunu belirterek, "Yapılan risk değerlendirmesinin ardından hava sahamızı yeniden sivil uçuşlara açma kararı aldık" dedi.

Misto açıklamasında, kararın hava yolu şirketlerine iletildiğini, planlı uçuşların yeniden başlayacağını ve kapanma sırasında başka noktalara yönlendirilen uçuşların başkent Amman'a döneceğini ifade etti.