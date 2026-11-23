USGS, Vanuatu'da 614 kilometre derinlikte 6.5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Vanuatu'da 614 kilometre derinlikte 6.5 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurdu. Kurum, deprem sonrasında tsunami uyarısı verilmediğini ve olayda hasar ya da can kaybı olmadığını açıkladı.
VANUATU'da 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Vanuatu'da 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. USGS, 614 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin ardından tsunami uyarısı verilmediğini belirtti. Depremde hasar ya da can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.
Kaynak: DHA
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