Üstel, Rum ve Yunanistan'a tepki gösterdi, Türkiye'nin garantisini vazgeçilmez buldu - Son Dakika
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Üstel, Rum ve Yunanistan'a tepki gösterdi, Türkiye'nin garantisini vazgeçilmez buldu

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Üstel, Rum ve Yunanistan\'a tepki gösterdi, Türkiye\'nin garantisini vazgeçilmez buldu
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KKTC Başbakanı Üstel, GKRY ve Yunanistan'ın 1 Ekim açıklamalarına tepki gösterdi. Üstel, Kıbrıs Türk halkının tehditlerle haklarından vazgeçirilemeyeceğini savunarak ana vatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, "Kıbrıs Türk halkı tehditlerden korkacak bir halk değildir. Ana vatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi vazgeçilmezdir" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın 1 Ekim törenlerindeki açıklamalarına tepki gösterdi. Hristodulidis'in Kıbrıs Türk halkını yok sayarak 1960 Cumhuriyeti'ni EOKA'nın eseri gibi göstermesini tarihi gerçeklere aykırı bulduğunu belirten Üstel, "1960 Kıbrıs Cumhuriyeti yalnızca Rumların devleti olarak kurulmamıştır. Kıbrıs Türk halkı bu Cumhuriyet'in kurucu ortağıdır. Kıbrıs Türk halkı tehditlerle, silahlanmayla veya tarihi gerçekleri çarpıtan söylemlerle haklarından vazgeçirilemez. 15 Temmuz 1974 darbesi Enosis'i hedefledi, Türkiye'nin müdahalesi ise Garanti Antlaşması çerçevesinde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Üstel, Rum tarafının bir yandan barış söylemi kullanırken diğer yandan silahlanmayı hızlandırmasını ve yabancı askeri unsurları adaya taşımasını çelişki olarak nitelendirerek, Dendias'ın 'Rum tarafının yanında olacağız' mesajını da dikkatle not ettiğini söyledi. Üstel, "Kıbrıs Türk halkı tehditlerden korkacak bir halk değildir. Ana vatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi vazgeçilmezdir. Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet bulunuyor. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği kabul edilmeden anlaşmaya ulaşılması mümkün değildir. Bizim vizyonumuz, KKTC'nin egemen eşitliğinin kabul edildiği, iki devletin yan yana yaşadığı bir gelecektir. Kıbrıs Türk halkının geleceği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Devletimizden, egemenliğimizden ve ana vatan Türkiye'nin garantisinden vazgeçmeyeceğiz. KKTC vardır, var olmaya ve ana vatan Türkiye ile birlikte geleceğe güvenle yürümeye devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA
YunanistanPolitikaTürkiyeKıbrısDünyaSon Dakika

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