HİNDİSTAN'ın Uttarakhand eyaletinde meydana gelen heyelanda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Yetkililer, heyelanda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50'den fazla kişinin kaybolduğunu belirtti.
Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hint ordusu ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Son Dakika › Dünya › Uttarakhand'da Heyelan: 4 Ölü, 50 Kayıp - Son Dakika
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