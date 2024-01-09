Ekvador\'da Uyuşturucu Çetesi Lideri Cezaevinden Kaçtı, Olağanüstü Hal İlan Edildi

Ekvador'da hapishanelerde çıkan isyanlar ve ülkenin en büyük uyuşturucu çetesi liderlerinden Adolfo Macías Villamar'ın cezaevinden kaçması üzerine 60 günlük olağanüstü hal ilan edildi.

ÇETE LİDERİ CEZAEVİNDE KAYBOLDU

Los Choneros çetesinin lideri Villamar, yüksek güvenlikli hapishanede pazar günü ortadan kayboldu. Hapishaneden kaçtığı ortaya çıkan çete liderinin cezaevlerinde sık sık yaşanan isyanların arkasındaki isimlerden biri olduğu tahmin ediliyor. Yetkililer ülke genelinde geceleri sokağa çıkma ve toplanma yasağı kararı aldı.

DEVLET BAŞKANI TALİMAT VERDİ

Devlet Başkanı Daniel Noboa da, orduya hapishanelerde kontrolü ele geçirme emri verdi. Noboa, "Teröristlerle müzakere etmeyeceğiz" dedi.

3 YILDA 400'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkenin en kalabalık 6 hapishanesinde son aylarda mahkumların gardiyanları rehin aldığı büyük isyanlar yaşanıyor. Cezaevlerinde çeteler arasındaki çatışmalarda son 3 yılda 400'den fazla kişi hayatını kaybetti. Çete karşıtı devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio, bir mitingde düzenlenen suikastta hayatını kaybetmişti.