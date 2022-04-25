Uzaya da Çin Setti kuruyorlar: Astreoitlerin yönünü değiştirecekler - Son Dakika
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Uzaya da Çin Setti kuruyorlar: Astreoitlerin yönünü değiştirecekler

25.04.2022 12:14
Uzaya da Çin Setti kuruyorlar: Astreoitlerin yönünü değiştirecekler

Çin, asteroitleri etkili bir şekilde izleyebilecek ve Dünya'yı olası bir etkiden korumak için rotalarını potansiyel olarak değiştirebilecek bir sistem inşa etmek için çalışmalara başladı.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) Müdür Yardımcısı Wu Yanhua geçtiğimiz günlerde Çin'in CCTV News televizyonuna yaptığı açıklamada, Çin'in uzay gemilerinin güvenli, istikrarlı ve düzenli çalışmasını garanti etmek için Dünya-merkezli ve uzay-merkezli bir DYA izleme ve uyarı sistemi kurmaya başlayacağını söyledi.

RİSK SENARYOLARI SANAL ORTAMDA GELİŞTİRİLECEK

Wu, Çin'in DYA'lardan kaynaklı riskleri kategorize edeceğini ve bu riskleri etkisiz hale getirecek teknikleri araştıracağını söyledi. Çin bunun yanı sıra bir DYA savunma sistemi kurmayı, DYA savunması için bir projeyi ayrıntılarıyla oluşturmayı ve DYA-kaynaklı risk senaryolarının simülasyonunu yapacak sanal yazılımlar geliştirmeyi de planlıyor.

Çin, Dünya'ya yakın asteroitlere karşı savunma sistemi kurmayı düşünüyor

ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA İLK DENEMELER YAPILACAK

Wu'nun verdiği bilgilere göre Çin, DYA'ların gelecekte gezegenimizi tehlikeye atmalarını önlemenin bir provası olarak, bir asteroide yaklaşarak yakından gözlemlerde bulunmayı ve ardından 2025 veya 2026 yılında bu asteroide yörüngesini değiştirecek şekilde etkide bulunmayı umuyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Uzay, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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