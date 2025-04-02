Oyuncu Val Kilmer 65 yaşında hayatını kaybetti.

1980'lerde ve 90'larda Hollywood filmleriyle ünlenen Kilmer, Top Gun ve Batman Forever filmlerinde de oynamıştı.

1991 yılında ise The Doors filminde, grubun efsanevi vokali Jim Morrison'u canlandırmıştı.

Salı günü Los Angeles'ta hayatını kaybeden Kilmer'in ölüm nedeni olarak zatürre açıklandı.

Kızı Mercedes, babasının 2014'te gırtlak kanseri olduğunu fakat iyileştiğini söyledi.

Ayrıntılar geliyor…