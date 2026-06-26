Vance: Watergate Bugün 12 Saatlik Haber Olurdu

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, eski ABD Başkanı Richard Nixon'ın istifasına yol açan Watergate skandalının bugün yaşanması halinde '12 saatlik bir haber olarak kalacağını söyleyerek, Nixon ile Başkan Donald Trump'ın 'derin devlet' tarafından hedef alındığını ileri sürdü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, California eyaletinin Yorba Linda kentindeki Richard Nixon Başkanlık Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte yeni kitabını tanıttı. Konuşmasında Nixon'a duyduğu hayranlığı ifade eden Vance, "Watergate skandalı yarın yaşansaydı, 12 saat süren bir haber olurdu. Bunun bir başkanın görevden alınmasına yol açacağı düşüncesi çılgınca" dedi.

Vance, Nixon'ın görevden ayrılmasına yol açan süreç ile Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde yaşananlar arasında benzerlik bulunduğunu öne sürerek, 'derin devlet' olarak nitelendirdiği yapıların her iki lidere karşı da benzer yöntemler kullandığını belirtti. Kendisini de Nixon'a benzeten Vance, "Genç senatör, başkan yardımcısı, birkaç çok satan kitap yazmış, medya tarafından nefret edilen biri. Bu biraz JD Vance'i andırıyor. Richard Nixon'ı her zaman sevmişimdir" açıklamasında bulundu.