Vanuatu\'daki Depremde Ölü Sayısı 14\'e Yükseldi

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PASİFİK'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da dün meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği belirtildi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) yetkilisi Katie Greenwood, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremden etkilenenler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Greenwood, ilk yardım, barınma ve su gibi ihtiyaçlar olduğunu kaydederek, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiğini, 200 kişinin de tedavi altına alındığını bildirdi.