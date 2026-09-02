Vanuatu, Fransa ile yaşadığı ada anlaşmazlığını Lahey\'deki UAD\'ye taşıdı

(ANKARA) - Vanuatu, güney Pasifik'te Fransa'nın kontrolünde bulunan Matthew ve Hunter adaları üzerindeki egemenlik anlaşmazlığını Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) taşıdı. Pasifik ülkesi, Fransa'nın adalar üzerindeki hakimiyetini sömürge döneminin bir mirası olarak nitelendirdi. Davanın görülebilmesi için Paris'in Divan'ın yargı yetkisini kabul etmesi gerekiyor.

Merkezi Lahey'de bulunan UAD, Vanuatu'nun sömürge döneminden bu yana Fransa'nın kontrolünde bulunan Matthew ve Hunter adaları üzerindeki egemenlik anlaşmazlığını UAD'ye taşıdığını duyurdu. Ancak Dava doğrudan görülmeye başlanmayacak. Fransa, devletler arasındaki uyuşmazlıklarda UAD'nin zorunlu yargı yetkisini kabul etmediği için Vanuatu'nun başvurusu Paris'e iletildi. Divan, Fransa davanın kendi önünde görülmesine onay vermediği sürece yargılamada herhangi bir işlem yapılmayacağını bildirdi. Divan'ın davayı ele alabilmesi için Fransa'nın yargı yetkisini kabul etmesi gerekiyor.

1980'de bağımsızlığını kazanana kadar Fransa ve İngiltere tarafından ortaklaşa yönetilen Vanuatu, iki ada üzerindeki Fransız kontrolünün sömürge döneminden kaldığını belirtiyor. Port Vila yönetimine göre ülkenin sömürgecilikten kurtuluş süreci, adalar Vanuatu egemenliğine geçmeden tamamlanmış sayılmayacak.

Güney Pasifik'te bulunan ve üzerinde yerleşim olmayan volkanik Matthew ve Hunter adaları, Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'nın yaklaşık 300 kilometre doğusunda ve Vanuatu'nun güneydoğusunda yer alıyor.

Adaların yüzölçümü küçük olsa da egemenlik meselesi, çevrelerindeki deniz alanlarının kontrolünün yanı sıra balıkçılık hakları ve deniz tabanındaki kaynaklara erişim açısından önem taşıyor.

Fransa ve Vanuatu, 2018 ve 2019'daki görüşmelerin ardından 2025'te adalar ve deniz sınırları konusunda yeni müzakere turları yapılması üzerinde anlaşmıştı. Vanuatu, bu yıl görüşmelerin çıkmaza girdiğini açıklayarak anlaşmazlığı uluslararası yargıya taşıyacağını duyurmuştu.