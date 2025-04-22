Vatikan\'da Papa Franciscus\'un odaları mühürlendi

Papa Franciscus, dün sabah 88 yaşında hayatını kaybetti. Papa'nın ölümünün ardından Vatikan'da papalar öldüğünde kilise hukukunda öngörülen süreç de başlatılmış oldu. Vatikan'ın resmi yayın organı Vatican News'un haberine göre dün akşam 20.00 sularında ölüm ilanının yüksek sesle okunması ve cenazenin tabuta konulması safhaları gerçekleştirildi.

ODALARI MÜHÜRLENDİ

Bu işlemin ardından Vatikan'da papa öldüğünde ya da istifa ettiğinde bir sonraki papa seçilene dek geçiş sürecini yöneten "Kamerlengo" (Papalık Makam Vekili) Kardinal unvanına sahip Kardinal Kevin Farrell, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Başpiskopos Edgar Pena Parra ile beraber, Papa Franciscus'un konutu ve Papalık Sarayı'nda şahsi kullanımındaki odaları kapatıp, mühürledi.

"BALIKÇI YÜZÜĞÜ" İMHA EDİLDİ

Kamerlengo Kardinal Farrell'in gözetiminde, ayrıca papalık mührü olan "balıkçı yüzüğü" imha edildi ve kilise hukuku uyarınca "Sede Vacante" yani Latince "makamın boş olduğu" ilan edildi. Vatikan resmi internet sitesi de durumunu "Sede Vacante" olarak güncelledi.

PAPA'NIN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN İLK TOPLANTI

Bu arada, Kardinaller Kongregasyonunun (Bakanlık), Papa Franciscus'un ölümünün ardından ilk toplantısını bu sabah yapacağı, bu toplantıda Papa Franciscus'un cenaze töreni için tarih belirlenebileceği ifade edildi.