Vatikan'daki Aziz Petrus Kilisesi'ne saldırı: O anlar kameralarca kaydedildi - Son Dakika
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Dünya

Vatikan'daki Aziz Petrus Kilisesi'ne saldırı: O anlar kameralarca kaydedildi

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Vatikan'da bulunan ünlü Aziz Petrus Kilisesi, maskeli bir kişi tarafından saldırıya uğradı. 40 yaşında olduğu belirtilen kişi, kiliseye girerek 30 bin euro değerindeki altı adet 1865 yapımı şamdanı devirdi. Saldırgan ayrıca Aziz Petrus'un mezarının örtüsünü yırttı.

08.02.2025 22:53  Güncelleme: 23:01
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Vatikan'da bulunan ünlü Aziz Petrus Kilisesi'ni maskeli bir adam ortalığı birbirine katarak; 30 bin euro değerindeki altı adet 1865 yapımı şamdanı devirdi.

Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'da bulunan ünlü Aziz Petrus Kilisesi, saldırıya maruz kaldı. 40 yaşında olduğu belirtilen maske bir şahıs kiliseye girerek etrafa zarar verdi.

30 BİN EURO DEĞERİNDEKİ ŞAMDANLARI DEVİRDİ

Maskeli şahıs, 30 bin euro değerindeki altı adet 1865 yapımı şamdanı devirdi. Şahıs ayrıca Aziz Petrus'un mezarının örtüsünü yırttı. O anlar ise kameralarca kaydedildi.

Vatikan\'daki Aziz Petrus Kilisesi\'ne saldırı: O anlar kameralarca kaydedildi

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Son Dakika Dünya Vatikan'daki Aziz Petrus Kilisesi'ne saldırı: O anlar kameralarca kaydedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Android Adana:
    Siyonizmin Nefret Yükleme Taktikleri.! Yapan Ya Mısırlı, Ya Pakistanlı Diye Açıklanır. Kimlik Bilgileri Loading-|||||||||||||%80 54 6 Yanıtla
  • Ankara null:
    parali tiyatrocu gecc 31 2 Yanıtla
  • Yalnız Kurt:
    hangi dinde böyle nefret tohumlarını desteklemek var ierefsiz ne geçti eline 30 2 Yanıtla
  • Apple User:
    İsrail Arap ajanına yaptırdı algı oluşturup Vatikan ın Gazze ye desteğini çekmesi için taktik.etki zayıf kalırsa silahlı saldırı planları da var İsrail’in . 23 0 Yanıtla
  • DARK PASSENGER:
    papa kendi yaptırmıştır eylemi çarpıcı olsun diye özgür özelde bedava tarktör dagıtımna çarpıcı olsun diye söledim seçim vaadi olarak 9 7 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Kesin ortadogulu dur ne işiniz var gavur dediğiniz ülkede 5 10 Yanıtla
  • özgür ertul:
    The religious and biblical sites of all differing faiths must be respected by everyone . 5 5 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Kilisede Petro’nun mezarın ne işi var hortlatmayamı çalışılıyo ki mezarlığa gömselerya ki orası ibadethane 5 3 Yanıtla
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