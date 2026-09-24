Venezuela\'da geçiş süreci başladı, Rodriguez BM\'de \'Seçimler olacak\' dedi

VENEZUELA Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkede 'demokratik geçiş süreci'nin başladığını belirterek, "Seçimler olacak" dedi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu'nda konuştu. Rodriguez, ülkesinin diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmeye çalıştığını vurgulayarak, ülkede 'düzenli, kurumsal ve doğrulanabilir' bir demokratik geçiş sürecinin başladığını kaydetti. Sürecin devlet kurumlarının gözden geçirilmesi, yargı reformları ve muhalif gruplarla diyaloğu kapsayacağını belirten Rodriguez, "Seçimler olacak" ifadesini kullandı.

Rodriguez, konuşmasında 'yapay zeka' ile ilgili değerlendirmede bulundu. Yapay zekayı 'teknolojik devrim' olarak nitelendiren Rodriguez, "Doğru şekilde kullanılırsa yapay zekan genel olarak insanların yaşamında daha önce görülmemiş gelişme sağlayacak. Yapay zekanın amacından sapmaması için hükümetlerin ve teknoloji sektörünün önemli sorumluluğu var" açıklamasını yaptı.