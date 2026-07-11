Venezuela'daki Depremde Ölü Sayısı 4.118'e Yükseldi - Son Dakika
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Venezuela'daki Depremde Ölü Sayısı 4.118'e Yükseldi

Venezuela\'daki Depremde Ölü Sayısı 4.118\'e Yükseldi
11.07.2026 08:28
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Venezuela'da 24 Haziran'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4.118'e ulaştı.

VENEZUELA'da, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 229 artarak 4 bin 118'e yükseldi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sanal medya hesabından 24 Haziran'da meydana gelen depremlere ilişkin son verileri paylaştı. Rodriguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 229 artarak 4 bin 118'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu açıkladı.

Kaynak: DHA

Doğal Afetler, Venezuela, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Venezuela'daki Depremde Ölü Sayısı 4.118'e Yükseldi - Son Dakika

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