VENEZUELA'da, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 229 artarak 4 bin 118'e yükseldi.
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sanal medya hesabından 24 Haziran'da meydana gelen depremlere ilişkin son verileri paylaştı. Rodriguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 229 artarak 4 bin 118'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu açıkladı.
Son Dakika › Dünya › Venezuela'daki Depremde Ölü Sayısı 4.118'e Yükseldi - Son Dakika
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