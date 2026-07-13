Venezuela’daki Depremlerde Ölü Sayısı 4,490\'a Yükseldi

VENEZUELA'da, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 490'a yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sanal medya hesabından depremlere ilişkin açıklamada bulundu. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 157 artarak 4 bin 490'a yükseldiği belirten Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu kaydetti. Rodriguez, depremlerin ardından 120 bin 794 aileye insani yardım ulaştırıldığını da söyledi.