Venezuela’daki Depremlerde Ölü Sayısı 4,490'a Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Venezuela’daki Depremlerde Ölü Sayısı 4,490'a Yükseldi

Venezuela’daki Depremlerde Ölü Sayısı 4,490\'a Yükseldi
13.07.2026 09:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

24 Haziran'daki depremler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4,490'a, yaralı sayısı 16,740'a ulaştı.

VENEZUELA'da, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 490'a yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sanal medya hesabından depremlere ilişkin açıklamada bulundu. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 157 artarak 4 bin 490'a yükseldiği belirten Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu kaydetti. Rodriguez, depremlerin ardından 120 bin 794 aileye insani yardım ulaştırıldığını da söyledi.

Kaynak: DHA

Meclis Başkanı, Venezuela, Politika, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Venezuela’daki Depremlerde Ölü Sayısı 4,490'a Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tokat’ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti Tokat'ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti
’İçlerine şeytan girdi’ deyip, iki ablasını öldürmeye kalkıştı 'İçlerine şeytan girdi' deyip, iki ablasını öldürmeye kalkıştı
Özbekistan Latin alfabesine geçişi tamamlıyor Özbekistan Latin alfabesine geçişi tamamlıyor
Türkiye’nin genç nüfusu, 117 ülkenin genel nüfusundan kalabalık Türkiye'nin genç nüfusu, 117 ülkenin genel nüfusundan kalabalık
Netanyahu’dan Graham’a veda: İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti Netanyahu'dan Graham'a veda: İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti
Avcılar’da fenalaştıktan sonra girdiği tuvalette hayatını kaybetti Avcılar'da fenalaştıktan sonra girdiği tuvalette hayatını kaybetti

09:04
FETÖ’ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli için operasyon başlatıldı
FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli için operasyon başlatıldı
08:51
Senatör Lindsey Graham’ın ölüm nedeni belli oldu
Senatör Lindsey Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
08:17
İsrail’den Davut Koridoru için saldırı hazırlığı Türkiye gelişmeleri yakından izliyor
İsrail'den Davut Koridoru için saldırı hazırlığı! Türkiye gelişmeleri yakından izliyor
07:40
Ahbap Derneği çalışanlarına operasyon 19 kişi gözaltına alındı
Ahbap Derneği çalışanlarına operasyon! 19 kişi gözaltına alındı
07:09
ABD’yi karıştıran ölüm Suikast iddiaları peş peşe geldi
ABD'yi karıştıran ölüm! Suikast iddiaları peş peşe geldi
06:12
ABD düzinelerce hedefi vurdu, İran’dan askeri üslere misilleme geldi
ABD düzinelerce hedefi vurdu, İran'dan askeri üslere misilleme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 09:14:30. #7.13#
SON DAKİKA: Venezuela’daki Depremlerde Ölü Sayısı 4,490'a Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.