VİETNAM parlamentosu, Luong Cuong'u yeni devlet başkanı seçti.
Vietnam parlamentosunda, bugün yapılan oturumda 440 milletvekilinin 'evet' oyu verdiği General Luong Cuong, ülkenin yeni devlet başkanı seçildi. 67 yaşındaki Luong Cuong, görevi mayıs ayında devlet başkanı olarak atanan To Lam'dan devraldı.
Son Dakika › Dünya › Vietnam'ın Yeni Devlet Başkanı Luong Cuong - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?