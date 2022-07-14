Ukrayna Acil Durumlar Servisi, ülkenin güneybatısındaki Vinnitsya'ya yönelik düzenlenen roket saldırısında 12 kişi hayatını kaybettiğini, 25 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, saat 12.15 itibarıyla 12 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Acil Durumlar Servisi, kent merkezinde bulunan dokuz katlı Yuvileyny Binasının yakınında bir park yerinin vurulduğunu duyurdu.
Son Dakika › Dünya › Vinnitsya'da roket saldırısı sonrası bilanço açıklandı: 12 ölü, 25 yaralı - Son Dakika