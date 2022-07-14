Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, saat 12.15 itibarıyla 12 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Acil Durumlar Servisi, kent merkezinde bulunan dokuz katlı Yuvileyny Binasının yakınında bir park yerinin vurulduğunu duyurdu.

Kaynak: DHA

Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Vinnitsya'da roket saldırısı sonrası bilanço açıklandı: 12 ölü, 25 yaralı - Son Dakika

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