Viyana\'da Tadilat Sırasında 30 Kilo Altın Para Bulundu

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AVUSTURYA'nın Viyana kentinde bir evde yapılan tadilat sırasında 30 kilo altın para bulundu.

Avusturya'nın Viyana kentinde tadilat için bir eve giden tesisatçı, tenekenin içinde 30 kilo ağırlığında altın para buldu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında gömüldüğü tahmin edilen altın paraların değerinin 2 milyon avro (73 milyon 157 bin TL) olduğu belirtildi. Avusturya'daki yasa gereği bulunan altın para, mülk sahibi ile bulan kişi arasında eşit olarak paylaştırıldı.