Wagner Lideri Prigozhin\'in Uçağı Düşürüldü

Wagner paralı askerleri, raporlara göre Haziran ayında Vladimir Putin'e karşı bir darbeyi yöneten Prigozhin'in, uçak kazasında hayatını kaybedenler arasında olduğu iddiaları sonrasında Moskova'ya yürüyüş tehdidinde bulundu.

Wagner liderinin kaderi belirsiz olan uçağı, şarap kasasına gizlenmiş bombalarla düşürüldü, iddia ediliyor.

Wagner paralı askerleri, raporlara göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı Haziran ayında bir darbeyi yöneten Yevgeny Prigozhin'in, uçak kazasında hayatını kaybedenler arasında olduğu iddiaları sonrasında Moskova'ya yürüyüş tehdidinde bulundu.

Rus yetkilileri ayrıca Prigozhin'in, başkentin hemen dışında bir tarlaya düşen uçakta olduğunu söyledi. Uçakta bulunan on kişi hayatını kaybetti ve Federal Hava Taşımacılığı Kurumu, hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı bir liste yayınladı.

Görgü tanıkları, yanıcı bir alev topu içinde gökyüzünden düşen uçağı görmelerinden önce yüksek bir patlama sesi duydu. Enkazın görüntüleri, siyah dumanlarının sahnede yükseldiği Tver bölgesindeki bir tarlada yanmakta olan uçağı gösteriyor, uzaktan görülebiliyor.

Hurda parçalarının bazılarında 795 numarası görülebiliyor ve bu numara Prigozhin'e bağlı uçakla uyumlu. Prigozhin'in yanı sıra yardımcısı Dmitry Utkin de isimlendirilmiş. Ancak, şu anda Prigozhin'in, Moskova'ya yönelik yürüyüşünden sadece iki ay önce Belarus'a sürgün edildikten sonra kendi ölümünü sahtelemek için bir girişimde bulunduğu söylentileri dolaşıyor.