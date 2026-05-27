Washington\'da Kimyasal Patlama: 1 Ölü, 9 Yaralı

ABD'nin Washington eyaletindeki bir kağıt ve ambalaj tesisinde kimyasal madde tankının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

ABD'nin Washington eyaletinin Longview kentindeki bir kağıt ve ambalaj tesisinde yerel saatle 07.30 sıralarında patlama yaşandı. Longview İtfaiye Departmanı, kağıt üretim sürecinde kullanılan 'beyaz sıvı' isimli bir kimyasal karışımın bulunduğu tankın patladığını açıkladı. Olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 8'i şirket çalışanı 1'i itfaiyeci olmak üzere 9 kişinin yaralandığı, 9 kişiye ise ulaşılamadığı bildirildi.