ABD'nin başkenti Washington'daki Ronald Reagan Ulusal Havalimanı'nda kalkış için taksi yapan iki American Airlines yolcu uçağı birbirine çarptı. BBC'nin haberine göre uçaklardan birinin kanadı diğerinin kanadına takıldı ve kopan kanat ucu piste düştü.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), olayın yerel saatle cuma 17.10'da yaşandığını, yaralanan olmadığını açıkladı. FAA olayla ilgili inceleme başlatacak.

İKİ BOEING 737'NİN KANAT UÇLARI TEMAS ETTİ

FAA'nın açıklamasına göre Dallas-Fort Worth'e gidecek 638 sefer sayılı uçak, Chicago O'Hare'e gidecek 2152 sefer sayılı uçağın kanadına sürtündü. American Airlines da iki Boeing 737-800'ün kanat uçlarının temas ettiğini doğruladı.

Hava trafik kontrolörlerinin telsiz kaydında acil müdahale ekibi ve itfaiye istediği, ardından iki uçağı kapıya geri yönlendirdiği duyuluyor. İki uçak da bakım ekiplerinin incelemesi için seferden çekildi. Havayolu şirketi, uçaklardan indirilen yolcuları en kısa sürede gidecekleri yere ulaştırmaya çalıştığını bildirdi.

YOLCU O ANI ANLATTI: UÇAK SARSILDI

Chicago uçağındaki bir yolcu BBC'ye, taksi sırasında uçağın sağ tarafında büyük bir sarsıntı hissettiğini anlattı. Yolcu, "Uçak oldukça şiddetli sallandı" dedi ve kabinde nefeslerin kesildiğini, ancak kimsenin yaralanmış görünmediğini söyledi.

Pencereden baktığında yerde bir kanat ucu parçası gördüğünü, diğer uçağın kanadının kendi uçağının kanadının üzerine bindiğini aktaran yolcu, kapıya dönerken bir aracın düşen parçayı topladığını da ifade etti.

67 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZANIN YAŞANDIĞI HAVALİMANI

Olay, Ocak 2025'te bir yolcu uçağıyla bir askeri helikopterin havada çarpışması sonucu 67 kişinin hayatını kaybettiği havalimanında yaşandı. Yolcu, bu havalimanında yaşanan ilk olay olmamasının "kesinlikle korkutucu" olduğunu söyledi.

Kaynak: BBC