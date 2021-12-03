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WHO: Dünya Omicron karşısında paniklememeli, hazırlıklı olmalı - Son Dakika
BBC

WHO: Dünya Omicron karşısında paniklememeli, hazırlıklı olmalı

03.12.2021 21:41
WHO: Dünya Omicron karşısında paniklememeli, hazırlıklı olmalı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünyanın Covid-19 virüsünün yeni varyantı Omicron karşısında paniklememesi, ancak hazırlık yapması gerektiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünyanın Covid-19 virüsünün yeni varyantı Omicron karşısında paniklememesi, ancak hazırlık yapması gerektiğini söyledi.

Bir konferansta konuşan WHO'nın başlıca bilim insanlarından Soumya Swaminathan, durumun bir yıl öncesine kıyasla çok farklı olduğunu belirtti.

Omicron'un şu ana dek 40'a yakın ülkeye yayıldığı belirtiliyor.

Önemli ölçüde mutasyona uğramış varyantın, daha bulaşıcı olup olmadığı ya da aşıları etkisiz kılıp kılmadığı henüz net değil.

Varyantın ilk olarak tespit edildiği Güney Afrika'daki uzmanların bildirdiği veriler göre, Omicron Covid-19'a bağışıklığı bir ölçüde geçersiz kılabiliyor, ancak bilim insanları bunun kesin olmadığı uyarısında bulunuyor.

Dr. Swaminathan Reuters'ın düzenlediği NEXT Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Güney Afrika'dan alınan verilere atfen varyantın "yüksek derecede bulaşıcı" olduğunu ve dünya genelindeki hakim tür olabileceğini söyledi. Ancak WHO uzmanı, bunu tahmin etmenin zor olduğunu ve bu aşamada küresel vakaların yüzde 99'unu Delta varyatının oluşturduğunu belirtti.

Swaminathan "Ne ölçüde kaygı duymalıyız? Hazırlıklı ve ihtiyatlı olmalıyız, paniklememeliyiz çünkü bir yıl öncesine kıyasla farklı bir durumdayız" dedi.

Bu arada WHO Acil Durumlar Direktörü Mike Ryan da, dünyanın şu anda Covid-19'a karşı "çok etkili aşıları" olduğunu ve bunların daha geniş bir şekilde dağıtılmasına odaklanılması gerektiğini ifade etti.

Ryan, aşıların yeni Omicron varyantına göre ayarlanması gerektiği tezini destekleyecek bir kanıt olmadığını da vurguladı.

Birçok ülke, Omicron'un Güney Afrika'da tespit edilmesinden sonra Afrika'nın güneyindeki ülkelere yönelik seyahat yasakları koydu.

ABD'li yetkililer, ülke dışından gelecek herkesin bir günden daha eski olmayan negatif Covid testine sahip olmalarını şart koştu.

Omicron şu ana dek Hawaii dahil altı ABD eyaletinde bulundu ve Hawaii'deki vakanın herhangi bir seyahatinin olmadığı açıklandı.

Bu arada Hindistan'da da ilk iki Omicron vakası tespit edildi. 66 yaşındaki ilk vakanın Güney Afrika vatandaşı olduğu ve ülkeyi terk ettiği kaydedildi. Diğerinin ise seyahat geçmişi olmayan 46 yaşındaki bir doktor olduğu açıklandı.

Dün de Almanya'da aşısızlara karşı sıkı önlemler açıklanmış, sadece aşı olanların ve yakın geçmişte Covid atlatanların restoranlara, sinemalara ve birçok dükkana girebilecekleri belirtilmişti.

Başbakan Angela Merkel da aşı yaptırmanın Şubat itibariyle zorunlu olabileceğini belirtmişti. Komşu Avusturya da 1 Şubat'tan itibaren aşıyı zorunlu kılarkenn, Belçika ve Hollanda'da yeni önlemler alındı.

İngiltere'de ise hatırlatma dozları hızlandırıldı ve hükümet 114 milyon doz Pfizer ve Moderna aşısı alındığını, Ocak sonuna dek tüm yetişkinlere hatırlatma dozu verileceğini bildirdi.

WHO: Dünya Omicron karşısında paniklememeli, hazırlıklı olmalı
WHO: Dünya Omicron karşısında paniklememeli, hazırlıklı olmalı

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya WHO: Dünya Omicron karşısında paniklememeli, hazırlıklı olmalı - Son Dakika Dünya

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