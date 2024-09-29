Will Ferrell'in Destek Yolculuğu

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Ünlü oyuncu Will Ferrell, iki yıl önce eski arkadaşı Harper Steele’den artık bir kadın olduğuna dair bir email aldı.

Ferrell’ın aklı çok karışmıştı, arkadaşlıkları eskisi gibi devam edecek miydi, neden bunu uzun süre içinde tutmuştu?

Ferrell, Steele’e bu sorulara yanıt aramak için ABD’de bir yolculuğa çıkmayı teklif etti.

New York'tan Santa Monica, Californiya'ya kadar 16 gün süren bu yolculuk, ünlü belgeselci Josh Greenbaum’un yeni Netflix yapımı "Will ve Harper"ın konusu oldu.

Ferrell, artık trans bir birey olan arkadaşına desteğini göstermek ve eğlenceli bir yolculuğa çıkmak niyetinde olduğunu söylüyor.

İkili, 1995’te ABD’nin ünlü komedi programı Saturday Night Live’da aynı hafta işe alındıklarında tanıştı.

Steele, baş yazardı; ekip arkadaşlarından bazılarının Ferrell’ın yeterli olmadığını düşündüğü dönemde ünlü oyuncuya destek oldu.

Steele, cinsiyet değiştirdikten sonra ilk defa bu kadar uzun bir yolculuğa çıktığı için nasıl bir tepki göreceğinden emin değildi, bu yüzden korkuyordu.

Ancak ünlü bir oyuncu ve kamera ekibiyle beraber yolculuk etmenin bir kalkan oluşturduğunu kabul ediyor:

"Şunu belirtmek isterim ki, ünlü bir aktör ve bir kamera ekibi ile ülkeyi dolaşmak, yalnız başına bir trans bireyin ülkeyi dolaşmasından çok farklı. Ayrıca param var. Daha güvenli bir şekilde seyahat edebiliyorum.”

240 saatlik çekim

Kimi barlarda ve etkinliklerde Steele’in tepki görebileceği düşünülürken ciddi bir olumsuzlukla karşılaşılmamasında film ekibiyle gezmesinin etkisinin olabileceğini belirtiyorlar.

Belgeselde ikilinin bira eşliğinde Steele’e yönelik sosyal medyada yer alan acımasız yorumları okuduğunu da izliyorsunuz. Ferrell, arkadaşını bu açıdan hayalkırıklığına uğrattığını düşünüyor.

Steele, "Trans olduğunuzda çok fazla saçmalığa maruz kalıyorsunuz. Bu tweetler kafamda yer etmiş durumda” diyor.

BBC'ye yaptığı açıklamada cinsiyet tartışmasının etrafındaki toksikliğin "son derece farkında" olduğunu da ekliyor:

"Politikacıların oy almak için bu konuları zorladığını ve medyanın da kutuplaşmanın izlenmeyi artırdığı için bu konunun üzerine atladığını düşünüyorum.

“ Bodrum katlarında yaşayan, öfkeli olan ve bunu dışarı vurmak isteyen insanlar olduğunu biliyorum. Ama genel olarak, insanların iyi olduğuna ve birinin gerçeğini yaşamasına herkesin izin vermesi gerektiğine inanıyorum.”

Greenbaum ise elinde 240 saatlik çekim olduğunu söylüyor:

“Çok komik insanlar. Çok derin ve duygusal konuşmalar yapsalar da 10’undan 7’sinde çok komik bir espri patlatıyorlar. Komedyenler gerçek duygularını maskelemekle meşhurdur, ancak çok daha başından kendilerini yeterince açtıklarına inanıyorum.”