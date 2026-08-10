Xing Mei'nin 15. Yaş Günü Kutlandı
Çin'in Tianjin kentindeki panda Xing Mei'nin 15'inci doğum günü, hayvanat bahçesinde kutlandı.
ÇİN'in Tianjin kentinde dev panda Xing Mei'nin 15'inci doğum günü kutlandı.
Dev panda Xing Mei'nin 15'inci yaş günü kutlaması Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de bulunan Photosynthesis Valley Turistik Tesisi'ndeki hayvanat bahçesinde yapıldı. Xing Mei, Ağustos 2011'de Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da bulunan Chengdu Dev Panda Yetiştirme Araştırma Üssü'nde doğdu ve Eylül 2013'te Tianjin'e gönderildi.
Kaynak: DHA
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