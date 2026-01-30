Nijerya'da yaşayan Ojo Eghosa Kingsley'in banka hesabına, yetkililerin tespitine göre sistemsel bir hata sonucu 1 milyon dolar aktarıldı. Banka tarafından yapılan incelemede, söz konusu transferin herhangi bir yasal ya da sözleşmesel dayanağının bulunmadığı belirlendi.
Yetkililer, hatalı işlemin ardından Kingsley ile iletişime geçerek paranın iadesini talep etti. Tüm uyarılara rağmen Kingsley, meblağı geri vermeyi kabul etmedi. Bunun üzerine konu yargıya taşındı.
Mahkeme, Kingsley'e parayı iade etmesi ya da 1 yıl hapis cezasını kabul etmesi yönünde iki seçenek sundu. Kingsley'in, parayı iade etmek yerine 1 yıl hapis cezasını tercih ettiği öğrenildi.
Mahkeme Kingsley'e 1 yıl hapis cezası ve 3.600 dolar para cezası ödemesine hükmetti.
Olay, Nijerya'da kısa sürede ülke gündemine otururken sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, olayın hukuki ve etik boyutlarını tartıştı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Böyle bir parayı kim geri verir ki?", "Ben olsam ben de hapis yatardım" ifadeleri öne çıktı.
Son Dakika › Dünya › Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?