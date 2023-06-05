Yapay Zeka Tarafından Kontrol Edilen Askeri İHA'nın Komutanını Öldürdüğü İddiası Geri Çekildi

Bir yetkili, geçen ay, ABD ordusu tarafından yapılan bir sanal testte, yapay zeka tarafından kontrol edilen bir Hava Kuvvetleri dronunun "amacına ulaşmak için beklenmedik stratejiler" kullandığını belirtmişti. Albay Hamilton'ın bu açıklaması basında geniş yer buldu.

Kraliyet Havacılık Derneği, 2 Haziran Cuma günü basına yansıyan haberlerle ilgili açıklama yaparak, Hamilton'ın yorumlarını geri aldığını açıkladı. Açıklamaya göre, bahsi geçen ve İHA'nın operatörünü 'öldürdüğü' simülasyon, esasında farazi bir düşünce deneyiydi. Hamilton, "O deneyi hiç yapmadık, bunun mantıklı bir sonuç olacağını fark etmek için bunu yapmamıza gerek de yoktu" ifadelerini kullandı.