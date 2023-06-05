Yapay Zeka Tarafından Kontrol Edilen Askeri İHA'nın Komutanını Öldürdüğü İddiası Geri Çekildi - Son Dakika
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Yapay Zeka Tarafından Kontrol Edilen Askeri İHA'nın Komutanını Öldürdüğü İddiası Geri Çekildi

Yapay Zeka Tarafından Kontrol Edilen Askeri İHA'nın Komutanını Öldürdüğü İddiası Geri Çekildi

05.06.2023 16:12

ABD Hava Kuvvetleri'nin Yapay Zeka test ve operasyonlarının başında bulunan Albay Tucker 'Cinco' Hamilton, yapay zeka tarafından kontrol edilen bir dronun, düşmanın hava savunma sistemlerini imha etme görevi aldığını ve sonuç olarak bu emre engel olan kişiye saldırdığını belirtmişti. Ancak Kraliyet Havacılık Derneği, Hamilton'ın yorumlarını geri aldığını açıkladı ve bahsi geçen simülasyonun farazi bir düşünce deneyi olduğunu belirtti.

Bir yetkili, geçen ay, ABD ordusu tarafından yapılan bir sanal testte, yapay zeka tarafından kontrol edilen bir Hava Kuvvetleri dronunun "amacına ulaşmak için beklenmedik stratejiler" kullandığını belirtmişti. Albay Hamilton'ın bu açıklaması basında geniş yer buldu.

Yapay zeka tarafından kontrol edilen askeri İHA'nın kendisine engel olan komutanını öldürdüğü iddiası

Kraliyet Havacılık Derneği, 2 Haziran Cuma günü basına yansıyan haberlerle ilgili açıklama yaparak, Hamilton'ın yorumlarını geri aldığını açıkladı. Açıklamaya göre, bahsi geçen ve İHA'nın operatörünü 'öldürdüğü' simülasyon, esasında farazi bir düşünce deneyiydi. Hamilton, "O deneyi hiç yapmadık, bunun mantıklı bir sonuç olacağını fark etmek için bunu yapmamıza gerek de yoktu" ifadelerini kullandı.

Yapay zeka tarafından kontrol edilen askeri İHA'nın kendisine engel olan komutanını öldürdüğü iddiası

NE OLMUŞTU?

ABD Hava Kuvvetleri'nin Yapay Zeka test ve operasyonlarının başında bulunan Albay Tucker "Cinco" Hamilton, bir simülasyon testini anlatırken, yapay zeka tarafından kontrol edilen bir dronun, düşmanın hava savunma sistemlerini imha etme görevi aldığını ve sonuç olarak bu emre engel olan kişiye saldırdığını belirtti.

Yapay zeka tarafından kontrol edilen askeri İHA'nın kendisine engel olan komutanını öldürdüğü iddiası

Hamilton, Mayıs ayında Londra'da düzenlenen Gelecek Savaş Hava ve Uzay Kabiliyetleri Zirvesi'nde, "Sistem, tehdidi tanımladığını, ancak zaman zaman insan operatörünün bu tehdidi öldürmemesini istediğini fark etti. Ancak sistem, bu tehdidi öldürerek puan kazandı," dedi. Hamilton şöyle devam etti, "Peki ne yaptı? Operatörü öldürdü. Çünkü operatör, onun hedefini gerçekleştirmesini engelliyordu."

"Sistem, tehdidi tanımladığını, ancak zaman zaman insan operatörünün bu tehdidi öldürmemesini istediğini fark etti. Ancak sistem, bu tehdidi yok ederek puan kazandı," dedi.

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Son Dakika Dünya Yapay Zeka Tarafından Kontrol Edilen Askeri İHA'nın Komutanını Öldürdüğü İddiası Geri Çekildi - Son Dakika


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