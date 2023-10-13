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Babasını teselli eden Filistinli çocuğun dudaklarından iki kelime döküldü - Son Dakika

Babasını teselli eden Filistinli çocuğun dudaklarından iki kelime döküldü

Son Güncelleme: 13.10.2023 12:02

İsrail, abluka altına aldığı Gazze'yi bombalamaya devam ederken bölgeden gelen bir görüntü yürekleri dağladı. Hastanede çekildiği belirtilen görüntüde yaralı bir çocuğun babasını ''Korkma baba'' diyerek teselli ettiği anlar yer alıyor.

Cumartesi günü sabahın erken saatlerinde başlayan Aksa Tufanı Operasyonu sonrası Ortadoğu resmen ateş çemberine döndü. Hamas'a savaş ilan eden İsrail Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ederken bölgeden vicdanları yaralayan türden görüntüler gelmeye devam ediyor.

"KORKMA BABA" DİYEREK TESELLİ ETTİ

Gazze'de bir hastanede çekilen görüntüde İsrail bombardımanının hedefi olan baba ve oğlu arasındaki diyalog izleyenleri derinden sarstı. Görüntüde sedyede yaralı haldeki bir çocuğun babasını "Korkma baba" diyerek teselli ettiği anlar yer alıyor.

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Babasını teselli eden Filistinli çocuğun dudaklarından iki kelime döküldü - Son Dakika
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