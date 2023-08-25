Yaşlı Adam Uyuduğu Sırada Bacağına Dolanan Yılanı Isırarak Kurtuldu - Son Dakika

Yaşlı Adam Uyuduğu Sırada Bacağına Dolanan Yılanı Isırarak Kurtuldu

Yaşlı Adam Uyuduğu Sırada Bacağına Dolanan Yılanı Isırarak Kurtuldu
Son Güncelleme: 25.08.2023 15:47

Tayland'da yaşayan 68 yaşındaki Sarayuth Malachan, uyandığında bacağının etrafında bir yılan olduğunu fark etti ve kendini savunmak için yılanı ısırdı. Malachan, pitonla mücadele ederek sonunda kurtulmayı başardı. Yılanın evine girdiğine ve tavukları yemeye çalıştığına inanan Malachan, insanları vahşi yılanları ele geçirmemeleri konusunda uyardı. Yılanlar genellikle kişiyi rahatsız etmeden etrafında dolaşabilir ve uyurken fark edilmezler.

68 yaşındaki Sarayuth Malachan, uyandığında bacağının etrafında bir yılan olduğunu fark etti ve kendini savunmak için yılanı ısırdı.

Yaşlı Adam uyuduğu sıra bacağına dolanın yılanı ısırarak kurtuldu

Tayland'da yaşayan bir güvenlik görevlisi olan Malachan, "Çaresizdim, hatta ısırarak mücadele ettim, ama işe yaradı ve sonunda kurtuldum. Bu pitonla savaşırken ölüyormuş gibi hissettim." dedi.

21 Ağustos'ta, Malachan öğle uykusundan şiddetli bir ağrıyla uyandı. Ayak bileğinin etrafında, dizi boyunca saran dev bir piton buldu.

Piton, Güneydoğu Asya genelinde yaygın olan ve genellikle insanlar, evcil hayvanlar ve diğer yılanlar gibi canlıları yiyen dünyanın en büyük yılanlarından biri olan bir tür olan retikülasyon pitonuydu.

Yaşlı Adam uyuduğu sıra bacağına dolanın yılanı ısırarak kurtuldu

Malachan yardım için bağırdı, ancak kimse sesini duymayınca yılanla kendisi mücadele ederek kurtulmaya çalıştı.

Başka seçeneği olmadığı ve zamanının tükendiği için Malachan yılanı ısırdı. Isırık, yılanın sıkışıklığını gevşetti ve sonunda yılanın başını yakalayarak dışarı çıkardı. Daha sonra yılanı polis karakoluna götürmek ve rapor tutmak için yardım aldı.

Malachan, yılanın evine girdiğine ve odasının arka kısmında beslediği tavukları yemeye çalıştığına inanıyor.

Raumkatanyu Vakfı'nda gönüllü olarak görev yapan Somchai Siharan, insanları vahşi yılanları kendi başlarına ele geçirmemeleri konusunda uyardı.

Siharan açıklamasında, "Zehirli veya zehirsiz tür olsun, bu çok tehlikeli olabilir." dedi. "Bu durumda adam şanslıydı çünkü uyandı ve bu pitonla başa çıkabildi."

Yılanlar insanların uyurken etrafında dolaşabilir, genellikle kişiyi rahatsız etmeden sıkıca kavrayana kadar fark edilmezler. 2019'da Tayland'da 75 yaşındaki bir kadın da yılanın yaklaşmasını uyurken fark etmedi ve sonunda bacağını ısırdı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Tayland, 3. Sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yaşlı Adam Uyuduğu Sırada Bacağına Dolanan Yılanı Isırarak Kurtuldu - Son Dakika


Son Dakika
16:36 Songül Öden, Atatürk filminde Zübeyde Hanım rolünü oynuyor
15:57 Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı mı? Jet yanıt geldi: Mümkün değil
15:47 Fenerbahçe, Dominik Livakovic ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
15:45 Bakan Fidan ile Zelenskiy, Kiev'de bir araya geldi! Zirvenin ana gündemi Tahıl Anlaşması'ydı
15:40 Sabancı ailesinin geçirdiği kaza hakkında Yunan Sahil Güvenliği'nden açıklama! Hız vurgusu dikkat çekti
15:33 Panama Kanalı'ndaki transit geçiş kısıtlamaları 10 ay daha uzayacak
15:28 Altay Bayındır, Manchester United'da! Ali Koç, havaalanına kadar uğurladı
15:27 Memur-Sen, pazarlık masasından uzlaşma çıkmayınca hakem kuruluna başvurdu
15:20 Felç geçiren oyuncu Tuğçe Özbudak'tan müjdeli haber: Ameliyat güzel geçti, taburcu oluyorum
15:19 İspanya'da Muz Konteynerlerinde 9,4 Ton Kokain Bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2023 16:41:38. #1.11#
SON DAKİKA: Yaşlı Adam Uyuduğu Sırada Bacağına Dolanan Yılanı Isırarak Kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement