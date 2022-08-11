Litrelerde alkol alan 18 yaşındaki örnek öğrenci kendini asarak canına kıydı - Son Dakika
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Litrelerde alkol alan 18 yaşındaki örnek öğrenci kendini asarak canına kıydı

11.08.2022 17:02
Litrelerde alkol alan 18 yaşındaki örnek öğrenci kendini asarak canına kıydı

İngiltere'de Malvern Koleji'nde yatılı okuyan 18 yaşındaki James Pickering, odasında kendini astı. Örnek öğrenci olarak gösterilen Pickering'in önceki gece arkadaşlarıyla sekiz ila on litre içki içtiği ve keyfinin yerinde olduğu belirtildi.

İngiltere'de Malvern Koleji'nde okuyan örnek öğrenci James Pickering 10 litrelik içki içtikten sonra odasında asılmış halde bulundu. James Pickering belirsiz ölümü ile ilgili yetkili kişiler durumu şu şekilde ifade etti.

"PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI"

Kıdemli Adli Tıp Uzmanı David Reid, James'in ölümünden önce akıl sağlığından muzdarip olduğunu söyledi. James'in pratisyen hekimi, genç adamın ölmeden önce panik atak geçirdiğini, kendini kötü hissettiğini ve uyku bozukluğu yaşadığı için endişeli olduğunu ifade etti.

10 LİTRE ALKOL ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Worcestershire Adli Tıp Mahkemesi, James'in önceki gece, arkadaşlarıyla sekiz ila on litre içki içtiğini ve keyifli olduğunu ve arkadaşlarıyla birlikte kendi fotoğraflarını ailesine gönderdiği yönünde duyumlar aldığını belirtti.

"SAYGIN BİR ÖĞRENCİYDİ"

James'in ölümü ile soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından konuşan okul müdürü Keith Metcalfe şunları söyledi: "James, öğrenciler ve personel tarafından ne yazık ki özlenecek, okulun popüler ve saygın bir üyesiydi."

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