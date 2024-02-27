Filmlere konu olacak olay Grenada'da yaşandı.27 yıldır evli olan ABD'li çift Kathy Brandel ve Ralph Hendry kışları Florida ve Karayipler'i geziyor, yazları tura çıkıyordu. Çiftin rüya gibi hayatı, Grenada açıklarında hapishaneden kaçan üç firarinin teknelerine el koymasıyla son buldu. Çiftin yatı, hapishane firarileri tarafından kaçırıldı. Polis, yatı buldu ve üç firari suçluyu yakaladı. Çiftin öldüğüne inanan polis, karı ve kocanın muhtemelen okyanusa atıldığını ve öldüğünü ifade etti.
The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Grenada Kraliyet Polis Gücü komiseri Don McKenzie düzenlediği basın toplantısında, "Bilgiler, Grenada ve St. Vincent arasında seyahat ederken (şüphelilerin) yolcuları ortadan kaldırdığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Yaşanan olayın ardından çiftin cesetleri henüz bulunamadı. Çift 19 Şubat'ta, Grenada polisinin üç hükümlü suçlunun gözaltından kaçtığını açıklamasından bir gün sonra kaybolmuştu.
Firarilerin kimlikleri, 30 yaşındaki Ron Mitchell, 19 yaşındaki Trevon Robertson ve 25 yaşındaki Abita Stanislaus olarak açıklandı. 3 kişi Aralık ayında soygunda yer aldıkları suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Polis, çiftin öldürüldüğüne dair kanıtlar bulduklarını ancak çiftin ölümlerinin doğrulanmadığını ve soruşturmanın henüz ilk aşamalarında olduğunu vurguladı. Polis sözcüsü Junior Simmons, "Güvertede ve kabinde çeşitli eşyalar saçılmıştı ve gemide kana benzeyen kırmızı bir madde görüldü" dedi.
Son Dakika › Dünya › Yatları, firari mahkumlar tarafından kaçırılan ABD'li çiftin cesetleri aranıyor - Son Dakika
Yerel seçim için geri sayım devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in memleketinde vatandaşlara seslendi. Alanda 45 bin kişinin olduğunu ifade eden Erdoğan, konuşmasının önemli bölümünde muhalefete yüklendi. Erdoğan, "Kendi partisine sözünü geçirmediği halde borusunu burada öttürmek isteyenler var. Manisa'nın da desteğiyle onu da özgürleştirerek, boynuna vurulan prangalarından kurtaracağız" dedi.
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