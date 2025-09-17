Yemek kazanına işeyen gençlere 12 milyon TL'den fazla para cezası kesildi - Son Dakika
Son Dakika
Dünya

Yemek kazanına işeyen gençlere 12 milyon TL'den fazla para cezası kesildi

Yemek kazanına işeyen gençlere 12 milyon TL\'den fazla para cezası kesildi
17.09.2025 17:46
Çin'de, ülkeye özgü kaynar kapta haşlanmış et yemekleri sunulan restoranda masadaki kazana idrarını yapan 17 yaşlarındaki gençlerin ailelerine 300 bin dolardan (12 milyon TL) fazla para cezası verildi.

Çin'de, İngilizce "hot pot" adı verilen, ülkeye özgü kaynar kapta haşlanmış et yemekleri sunulan restoranda masadaki kazana idrarını yapan 17 yaşlarındaki bir grup genç, 300 bin dolardan (12 milyon 385 bin TL) fazla para cezasına çarptırıldı.

KAMUOYUNDA DERİN RAHATSIZLIĞA YOL AÇTI

BBC'nin haberine göre, "Haidilao" adlı restoran zincirinin Şanghay şehrindeki şubesinde şubatta yaşanan olayda mahkeme, restoran zincirini itibar kaybına ve maddi zarara uğrattıkları gerekçesiyle gençleri büyük meblağda para cezasına mahkum etti. Mahkeme, kararında, gençlerin, videoya çekerek sosyal medyada paylaştıkları eylemlerinin "aşağılayıcı davranış" olarak restoran zincirinin mülkiyet haklarına ve itibarına zarar verdiğini, servis araçlarını kirlettiğini ve kamuoyunda derin rahatsızlığa yol açtığını belirtti.

EBEVEYNLER SORUMLU TUTULDU

Gençlerin ailelerinin, vasilik görevlerini yerine getiremediği için sorumluluğu üstlenmesi gerektiğine hükmeden mahkeme, restoran zincirine, operasyon ve itibar kaybı nedeniyle 280 bin dolar (11.5 milyon TL), servis araçlarına verilen zarar ve temizlik masrafları için 18 bin 260 dolar (753 bin TL) ve yasal masraflar için 9 bin 830 dolar (405 bin TL) tazminat ödenmesine karar verdi. Mahkeme, restoran zincirinin, olayın ardından 4 binden fazla müşteriye yaptığı para iadelerinden kaynaklanan zararın da gençler ve ailelerince karşılanması talebini ise bunun işletmenin kendi kararı olduğu gerekçesiyle reddetti.

1000'DEN FAZLA ŞUBESİNDE SUNDUĞU İLGİNÇ HİZMETLERLE BİLİNİYOR

Çin'in en popüler kaynar kap restoranlarından Haidilao'nun ülke içinde ve dışında 1000'den fazla şubesi bulunuyor. "Aile dostu" olarak tanıtılan restoran, yemek dışında müşterilere sunduğu ilginç hizmetlerle biliniyor. Çocuklar için oyun alanları olan, yemek servisi sırasında özel gösteri ve sunumlar yapılan restoranda, kadın müşterilere bedava tırnak bakımı hizmeti de veriliyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • velibaba1.2.3:
    benim 3 yaşındaki bebemden eğitim alın gelinde embesiller 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
