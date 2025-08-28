Yemen'de Şiddetli Yağışlar 46 Bin Kişiyi Etkiledi - Son Dakika
Dünya

Yemen'de Şiddetli Yağışlar 46 Bin Kişiyi Etkiledi

Yemen\'de Şiddetli Yağışlar 46 Bin Kişiyi Etkiledi
28.08.2025 17:49
BM, Yemen'deki fırtına ve yağışların 46.500'den fazla kişiyi etkilediğini açıkladı.

BM Uluslararası Göç Örgütü, Yemen'de ağustos başından bu yana etkili olan şiddetli yağış ve kuvvetli fırtınaların 46 bin 500'den fazla kişiyi etkilediğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'deki mevcut hava durumunun etkilerine ilişkin açıklamada bulundu.

YEMEN'DEKİ ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINALARDAN 46 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

Açıklamada, "Şiddetli yağışlar ve kuvvetli fırtınalar evleri yıktı, geçim kaynaklarını yok etti ve halihazırda güvencesiz koşullarda yaşayan binlerce aileyi yerinden etti. Bu durumdan 46 bin 500'den fazla kişi etkilendi" ifadesi kullanıldı.

"İNSANLAR GÜVENLİK DUYGUSUNDAN YOKSUN KALDI"

IOM Yemen Misyon Şefi Abdusattor Esoev, yaptığı açıklamada, ülkedeki sel felaketinin, birçok şeyini kaybetmiş aileler için bir başka yıkıcı darbe olduğunu belirtti.

Esoev, "İnsanlar bir kez daha evsiz, eşyasız ve güvenlik duygusundan yoksun kaldı. Korunmaya, yardıma ve her şeyden önemlisi uluslararası toplumun yanlarında durmasına ihtiyaçları var" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

