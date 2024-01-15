Yemenli Husiler ABD Savaş Gemisine Füze Attı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yemenli Husilerin Kızıldeniz'de görev yapan ABD savaş gemisi USS Laboon'a seyir füzesi attığını, füzenin havada imha edildiğini açıkladı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "14 Ocak günü yerel saatle 16.45 sularında Yemen'deki İran destekli Husi militanlarının bulunduğu bölgelerden Kızıldeniz'in güneyinde görev yapan USS Laboon'a bir gemisavar seyir füzesi fırlatıldı. Füze Hudeyde kıyısı yakınlarında ABD savaş uçakları tarafından vurulmuştur. Olayda herhangi bir yaralanma ya da hasar meydana gelmemiştir" denildi.