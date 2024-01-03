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Yemenli Husiler Kızıldeniz'de Ticari Gemilere Saldırdı - Son Dakika
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Yemenli Husiler Kızıldeniz'de Ticari Gemilere Saldırdı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yemenli Husilerin balistik füzelerle Kızıldeniz'de seyreden ticari gemilere saldırdığını ancak gemilerin hasar almadığını duyurdu. CENTCOM, saldırının 24'üncü olduğunu belirtti.

Yemenli Husiler Kızıldeniz\'de Ticari Gemilere Saldırdı
03.01.2024 - 12:04,
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dün akşam yerel saatle 21.30 sıralarında Yemenli Husilerin balistik füzelerle Kızıldeniz'de seyreden ticari gemilere saldırdığını ancak gemilerin hasar almadığını duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "2 Ocak'ta, 21: 30 sıralarında İran destekli Husiler, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden Kızıldeniz'e iki adet gemisavar balistik füze fırlattı. Bölgede bulunan çok sayıda ticari gemi balistik füzelerin suya düştüğünü bildirmiştir.  Gemilerde herhangi bir hasar bildirmemiştir. Bu yasadışı eylemler düzinelerce masum denizcinin hayatını tehlikeye atmakta ve uluslararası ticaretin serbest akışını aksatmaya devam etmektedir. Bu, 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'de ticari gemilere karşı gerçekleştirilen 24'üncü saldırıdır" denildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Yemenli Husiler Kızıldeniz'de Ticari Gemilere Saldırdı - Son Dakika
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