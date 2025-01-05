HİNDİSTAN'ın başkenti Yeni Delhi'de etkili olan yoğun sis, 400'den fazla uçuşta aksaklıklar yaşanmasına yol açtı.
Başkent Yeni Delhi'de yaklaşık 9 saat boyunca etkili olan yoğun sis, zaman zaman görüş mesafesini sıfıra indirdi. Şehri kaplayan sis nedeniyle 45'in üzerinde uçuşun iptal edildiği, 400'den fazla uçuşta aksaklık yaşandığı belirtildi. Kentte 80'den fazla tren seferinde de gecikme oldu.
Son Dakika › Dünya › Yeni Delhi'de Yoğun Sis, Uçuşlar ve Tren Seferleri Aksadı - Son Dakika
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