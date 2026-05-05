Yeni Delhi\'deki Yangında 9 Ölü

HİNDİSTAN'ın başkenti Yeni Delhi'de bir apartmanda çıkan yangında 9 kişinin hayatını kaydettiği bildirildi.

Hindistan basını, başkent Yeni Delhi'deki Vivek Vihar bölgesinde 4 katlı bir apartmanda yangın çıktığını duyurdu. Yangında 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yetkililer, yangının klima motorunun patlaması kaynaklı olabileceğinin değerlendirildiğini ifade etti.