Yeni Epstein belgeleri Trump iddialarıyla gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Yeni Epstein belgeleri Trump iddialarıyla gündemde

Yeni Epstein belgeleri Trump iddialarıyla gündemde
31.01.2026 22:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Jeffrey Epstein dosyalarında, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik doğrulanmamış FBI ihbarlarının yer aldığı ortaya çıktı. Belgelerde, Trump hakkında reşit olmayan bir çocuğa yönelik cinsel saldırıda bulunduğunun iddia edilmesi, Epstein davasının siyasi ve hukuki boyutlarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Jeffrey Epstein dosyalarının son bölümünde,ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik ağır iddiaların yer alması dünya gündemine damga vurdu. Belgelerde yer alan bazı ifadeler, Trump'ın 1990'lı yıllarda reşit olmayan bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırıya karıştığı yönünde doğrulanmamış ihbarlara işaret ediyor.

FBI'A YAPILAN ÖZEL ŞİKAYETLER

Epstein soruşturmasına ilişkin yayınlanan dosyalar arasında, FBI'a yapılan şikâyet özetleri ve ihbar notları yer alıyor. Bazı metinlerde, Trump'un yaklaşık 13–14 yaşlarındaki bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu ve bununla ilgili ayrıntıların anlatıldığı iddia edildi.

Bu ifadeler, doğrudan bir suçlama niteliğinde kabul edilmiyor; dosyalar sıklıkla "doğrulanmamış ihbar" niteliğinde yer alıyor ve soruşturma kapsamında resmi bir delil olarak değerlendirilip değerlendirilmediği netleşmiş değil.

BELGENİN KALDIRILMASI VE YAYIMLANMAMASI TARTIŞMA YARATTI

ABD Adalet Bakanlığı'nın, ihbar içeren bazı belgeleri önce yayımlayıp ardından erişimden kaldırması da tartışmanın odak noktalarından biri oldu. Söz konusu içerikler kısa süreliğine kamuya açık kalmış, daha sonra yeniden düzenlenerek tekrar yayımlanmıştı.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanlığı'nın bazı iddiaları sansasyonel ve doğrulanmamış olarak nitelediği, Trump'ın savunma açısından bu tür iddiaların somut kanıtlamadan uzak olduğu yönünde resmi açıklamalarda bulunduğu bildirildi. Ayrıca FBI'ın, dosyalarda "güçlü bir isim listesi" olduğuna dair net bir kanıt bulunmadığına dair değerlendirmeler yaptığı da aktarıldı.

Yeni belgelerin yayımlanması, hem sosyal medyada hem de siyasette geniş yankı buldu. Tartışma, yalnızca belge içerikleri üzerinden değil, aynı zamanda şeffaflık ve açıklık ilkelerinin uygulanması konusunda da sürüyor. Bazı hukuk uzmanları, tüm dosyaların eksiksiz yayımlanmasından yana görüş bildirirken, savunma tarafı da "iddiaların doğrulanmadan yayımlanmaması gerektiğini" vurguluyor.

SUÇLAMA OLARAK KABUL EDİLMİYOR

Şu anda söz konusu iddialar resmen suç isnadı olarak kabul edilmiyor; bunlar FBI'a yapılan ihbar ve belirli kişilerin ifadeleri olarak dosyalarda yer alıyor. Bu nedenle, iddiaların gerçekliği bağımsız mahkeme kararı veya resmi bir soruşturmayla kanıtlanmadığı sürece hukuken bir suçlama olarak değerlendirilmiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yeni Epstein belgeleri Trump iddialarıyla gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
İmzayı attu Kristjan Asllani, resmen Beşiktaş’ta İmzayı attu! Kristjan Asllani, resmen Beşiktaş'ta
Trump’tan Kanada kararı Tüm uçakların sertifikasını iptal etti Trump'tan Kanada kararı! Tüm uçakların sertifikasını iptal etti
Şarampole uçan otomobil alev aldı Hayata son anda tutundular Şarampole uçan otomobil alev aldı! Hayata son anda tutundular
Eski Google mühendisi yapay zeka sırlarını çalmaktan suçlu bulundu Eski Google mühendisi yapay zeka sırlarını çalmaktan suçlu bulundu
Epstein dosyasından Trump’ı suçlayan Elon Musk’ın kendisi çıktı “Adaya ne zaman gidelim“ diye sormuş Epstein dosyasından Trump'ı suçlayan Elon Musk'ın kendisi çıktı! "Adaya ne zaman gidelim" diye sormuş

22:06
Trump’tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
21:59
Beşiktaş geriden gelip kazandı
Beşiktaş geriden gelip kazandı
21:43
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
21:06
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
20:03
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
19:32
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
18:43
Fatih Ürek’in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 22:40:31. #7.11#
SON DAKİKA: Yeni Epstein belgeleri Trump iddialarıyla gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.