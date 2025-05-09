Yeni Papa 14. Leo, Trump karşıtı çıktı

Yeni Papa 14. Leo'nun geçmişte Trump'ın göçmen politikalarını sert şekilde eleştirdiği paylaşımları ortaya çıktı.

Yeni seçilen ve Katolik dünyasının ruhani lideri olan Papa Leo XIV'ün (Robert Francis Prevost) geçmişte sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, özellikle ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'e yönelik eleştirileri nedeniyle gündeme geldi.

İLK ABD'Lİ PAPA

İlk Amerikalı Papa olma unvanını taşıyan Leo XIV, geçmiş yıllarda yaptığı birçok sosyal medya paylaşımıyla, Trump yönetiminin göçmen politikalarına sert şekilde karşı çıktığı ifade edildi.

TRUMP'A: BU UTANÇ HEPİMİZE YETER

Papa, 2017 yılında ABD'de çocuk yaşta ülkeye getirilen göçmenlerin korunmasını amaçlayan DACA programına destek verdiğini belirten gönderiler paylaşmış, 2018'de ise Trump yönetiminin göçmen aileleri ayırma politikasını "Çocukları ailelerinden ayırmak ve kafeslerde tutmak ne Hristiyanlığa, ne Amerikan değerlerine, ne de ahlaka uygundur. Bu bizim adımıza yapılıyor ve bu utanç hepimize aittir" sözleriyle eleştirdiği görüldü.

Papa ayrıca, Trump yönetiminin Maryland'de yaşayan, üç çocuk babası göçmen Kilmar Abrego Garcia'yı sınır dışı etmesini hedef alan bir paylaşımı da retweet ederek, "Acıyı görmüyor musunuz? Vicdanınız sızlamıyor mu? Nasıl sessiz kalabiliyorsunuz?" ifadelerini desteklediği belirtildi.

TRUMP'A YAKIN İSMİ DE ELEŞTİRDİ

Trump'a yakınlığıyla bilinen ve Katolik kökenli olan JD Vance hakkında da eleştirilerde bulunan Papa Leo XIV, onun göçmen politikalarını hedef alan bir makaleyi paylaşarak, "JD Vance yanılıyor: İsa, sevgimizi sıralamamızı istemiyor" başlıklı ifadeyi sosyal medyasında yayımladığı fark edildi.

TRUMP 'BÜYÜK ONUR' DİYEREK TEBRİK ETMİŞTİ

Tarihte ilk Amerikalı Papa olarak kayıtlara geçen 14. Leo'nun bu açıklamaları yeniden gündem oldu. ABD Başkanı Trump, yeni Papa'yI, "Kendisinin ilk Amerikalı Papa olması ülkemiz için ne büyük bir onur. Papa olarak seçilen Kardinal Robert Francis Prevost'u tebrik ediyoruz. Kendisinin ilk Amerikalı Papa olması ülkemiz için ne büyük bir onur. Papa 14. Leo ile tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." diyerek tebrik etmişti.