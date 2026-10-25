YENİ Parti Köln Birliği basın özgürlüğüne baskıyı yaklaşık 100 kişiyle protesto etti. - Son Dakika
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YENİ Parti Köln Birliği basın özgürlüğüne baskıyı yaklaşık 100 kişiyle protesto etti.

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YENİ Parti Köln Birliği basın özgürlüğüne baskıyı yaklaşık 100 kişiyle protesto etti.
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YENİ Parti Köln Birliği basın özgürlüğüne baskıyı yaklaşık 100 kişiyle protesto etti.
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YENİ Parti Köln Birliği, Türkiye'de gazetecilere yönelik tutuklama ve baskıları Köln'de yaklaşık 100 kişinin katıldığı eylemle protesto etti. Eylemde 'Gazetecilik suç değildir' sloganı atılırken, basın özgürlüğünün güvence altına alınması istendi.

Haber: İlhan BABA

(KÖLN) – YENİ Parti Köln Birliği, Türkiye'de basın özgürlüğüne yönelik baskılara tepki gösterdi. Köln'de toplanan partililer tarafından yapılan açıklamada, "İktidarı eleştirmek suç değildir. İktidarın görevi eleştiriyi cezalandırmak değil, hesap vermektir" denildi.

YENİ Parti Köln Birliği üyeleri, Türkiye'de gazetecilerin tutuklanması ve baskılara karşı protesto eylemi düzenledi. Yaklaşık 100 kişilik grup, "Gazetecilik suç değildir", "Halkın sesine kayyum atanamaz" sloganları attı.

Yeni Parti Köln Birliği Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, Türkiye'de muhalif gazetecilerin baskı altında olduğu, eleştirel yayınların engellendiği ve bazı televizyon kanallarının yayınlarının durdurulduğu belirtildi.

Gazeteciliğin temel görevinin kamu adına soru sormak, yolsuzluk iddialarını araştırmak ve halkı bilgilendirmek olduğu vurgulanan açıklamada, "İktidarı eleştirmek suç değildir. İktidarın görevi eleştiriyi cezalandırmak değil, hesap vermektir" denildi.

Türkiye'de çok sayıda gazetecinin hapsedildiğine, tehditlerle karşı karşıya kaldığına veya sürgünde yaşamak zorunda bırakıldığına dikkat çekilen açıklamada, gazetecilere yönelik baskıların sona erdirilmesi, yargı süreçlerinin evrensel hukuk ilkelerine uygun yürütülmesi ve basın özgürlüğünün güvence altına alınması istendi.

Ekonomik gelişmeleri ve yoksulluğu haberleştiren gazetecilere yönelik uygulamaların eleştirildiği açıklamada, milyarlarca liralık fon vurguna işaret edildi. Açıklamada, "Milyarların hesabı sorulmazken, o hesabı soranların özgürlüğü ellerinden alınıyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada "Özgür basın susturulamaz. Gazetecilik suç değildir. Demokrasi, özgürlük ve hukuk herkes için gereklidir" denildi.

Eyleme, Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF), SOL Parti ve Türkiye-Almanya İnsan Hakları Derneği (TÜDAY) destek verdi. Türkiye SOL Parti temsilcisi ve Evrensel gazetesi Avrupa Sözcüsü Yücel Özdemir de etkinlikte konuşma yaptı.

Kaynak: ANKA
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